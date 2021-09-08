Новым начальником Росприроднадзора в Рязани поставили экс-следователя

Валерий Симкин.

Выходца из следственного комитета и прокуратуры Валерия Симкина называют новым руководителем подразделения Росприроднадзора в Рязанской области. Пока он назначен с приставкой «и.о.», сообщает «Новая» со ссылкой на собственные источники.

Предшественник Виктор Барабаш лишился должности на фоне обострившихся проблем с экологией в городе Рязани. Отставка совпала с окончанием проверки федеральным Роспотребнадзором на заводе «Техно», результаты которой дают основания добиваться приостановки деятельности предприятия из-за выявленных нарушений.

Ныне генерал-майор юстиции Валерий Симкин, уроженец рязанского поселка Соколовка, был прокурором Рыбновского района и старшим помощником прокурора Рязанской области. В 2007-м перешел в следственный комитет – заместителем руководителя местного управления, затем сам возглавил управление в Новгородской области.

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