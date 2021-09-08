Парковку перед Лесопарком в Рязани закрыли на весь день

Утром 8 сентября, площадку перед центральным входом в Лесопарк закрыли для частного автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Парковка запрещена до 18 часов. О причинах власти решили не сообщать.

«Администрация города обращается к рязанцам с просьбой учесть эту информацию и не оставлять свои автомобили на указанной территории», - говорится в сообщении.

Кстати, 8 сентября с 9:30 ровно на сутки в Рязани ограничили движение транспорта по части улицы Новоселов. Имеется ввиду участок в районе дома №35а, где будет проводиться аварийный ремонт тепловых сетей (читать подробнее).

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