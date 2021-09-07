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Общество7 сентября 2021 18:02

По части улицы Новоселов в Рязани ограничат движение транспорта

Из-за этого на сутки изменятся два маршрута общественного транспорта
Источник:kp.ru
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С 9:30 8 сентября до 8:00 9 сентября в Рязани ограничат движение по части улицы Новоселов. Имеется ввиду участок в районе дома №35а, где будет проводиться аварийный ремонт тепловых сетей, сообщает пресс-служба администрации города.

Хотя о полном перекрытии дороги речи не идет, два муниципальных маршрута общественного транспорта пустят в обход. Автобусы №№6 и 16 будут следовать по улицам Зубковой и Тимакова, чтобы выехать обратно на Новоселов, но только в направлении центра, а из центра - как обычно.