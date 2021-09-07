По части улицы Новоселов в Рязани ограничат движение транспорта

С 9:30 8 сентября до 8:00 9 сентября в Рязани ограничат движение по части улицы Новоселов. Имеется ввиду участок в районе дома №35а, где будет проводиться аварийный ремонт тепловых сетей, сообщает пресс-служба администрации города.

Хотя о полном перекрытии дороги речи не идет, два муниципальных маршрута общественного транспорта пустят в обход. Автобусы №№6 и 16 будут следовать по улицам Зубковой и Тимакова, чтобы выехать обратно на Новоселов, но только в направлении центра, а из центра - как обычно.