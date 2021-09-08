Вице-губернатор Семенов начал в Рязанской области с торжественного приема

Михаил Семенов. Фото: ryazangov.ru

Первым публичным мероприятием Михаила Семенова в статусе вице-губернатора Рязанской области 7 сентября стал торжественный прием в честь научного форума «Русская Америка – 2021». Там он зачитал участникам встречи приветствие главы региона, передает пресс-служба правительства.

Форум посвящен 270-летию со дня рождения преподобного Германа Аляскинского, которого церковь почитает как миссионера, первого православного святого Русской Америки. Кроме того, мероприятие приурочено к 280-летию экспедиции Витуса Беринга – Алексея Чирикова.

Также во вторник состоялось торжественное открытие форума. Среди присутствовавших называются такие персоны как начальник управления Администрации Президента РФ по внешней политике Игорь Неверов, председатель президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Валерий Тишков, председатель РОО ВОО «Русское географическое общество» Михаил Малахов, митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

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