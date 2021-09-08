Прокуратура проверит работу касимовского педколеджа

Касимовская межрайонная прокуратура проверит деятельность филиала Рязанского педагогического колледжа, после жалобы одной из женщин на условия учебы и проживания в общежитии.

«Оказалось, что данное учебное заведение и общежитие брошены на произвол всеми организациями или просто разворовываются. Такого нищенского существования учебных заведений я не видела нигде, - пишет Лилия Савина. - Учебников не хватает, их раздают студентам в виде скачанных файлов, которые они самостоятельно открывают на телефонах. Домашние задания так же выполняют в телефоне» (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!