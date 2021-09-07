Или брошено, или разворовывается: состояние педколледжа в Касимове возмутило соцсети.

В социальных сетях пожаловались на филиал Рязанского педагогического колледжа в Касимове, а также на общежитие учебного заведения.

«Наши дети, благополучно окончив 9 классов, прошли конкурсный отбор и поступили в филиал Рязанского педагогического колледжа в Касимове. Но с началом учебного года наша радость закончилась. Оказалось, что данное учебное заведение и общежитие брошены на произвол всеми организациями или просто разворовываются. Такого нищенского существования учебных заведений я не видела нигде, - пишет Лилия Савина. - Учебников не хватает, их раздают студентам в виде скачанных файлов, которые они самостоятельно открывают на телефонах. Домашние задания так же выполняют в телефоне».

По словам, видимо, родительницы, всем с первых дней объявили, что нужны свои личные ноутбуки и принтеры, так как это необходимо для учебы.

«Общежитие как будто со времен войны не ремонтировалось. Питание детей не организованно. Такое ощущение что студентам предоставили стены и педагогов в аренду, а все остальное они обязаны найти, принести, купить сами. Лично я не могу понять, как в наше время, с такими модернизациями, с таким количеством депутатов, чиновников и т.д. может так существовать государственное учреждение».

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