Вышло постановление о назначении Семенова вице-губернатором Рязанской области

Вышло постановление о назначении Семенова вице-губернатором

7 сентября опубликовано постановление губернатора Рязанской области Николая Любимова о назначении Семенова Михаила Олеговича на пост вице-губернатора Рязанской области – первого заместителя председателя правительства Рязанской области.

«Назначить Семенова Михаила Олеговича на государственную должность Рязанской области вице-губернатора Рязанской области – первого заместителя председателя правительства Рязанской области с 7 сентября 2021 года на срок полномочий правительства Рязанской области», - говорится в документе.

Постановление подписано на основании личного заявления чиновника. С ним составили срочный трудовой договор.

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