Рязанские чиновники получат дополнительные выходные за прививку от COVID-19

Администрация Рязани решила стимулировать своих сотрудников к вакцинации против COVID-19 дополнительными выходными днями. Об этом на личной странице в соцсети сообщила градоначальница Елена Сорокина.

«Тем, кто сделал прививку, будет предоставлено три дополнительных выходных дня (было два). Всего за два этапа вакцинации сотрудник получит 6 дополнительных дней отдыха», - рассказывает Сорокина.

При желании выходные можно будет присоединить к отпуску, добавила чиновница. Также она рекомендовала использовать подобные поощрения руководителям муниципальных структур, а это школы, детсады, ресурсоснабжающие организации, другие предприятия и учреждения.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов остался недоволен темпами вакцинации от коронавируса учителей.