Губернатор Любимов недоволен темпом вакцинации рязанских учителей

Губернатор Рязанской области Николай Любимов остался недоволен темпами вакцинации от коронавируса учителей. Об этом он сообщил 30 августа на заседании регионального правительства.

— Необходимо проводить большую работу по популяризации вакцинации, — сказал Любимов. — По нашим статистически данным, учителя не так уж... не так уж быстро реагируют на это, и до сих пор большое количество людей не привито.

На этом же совещании губернатор поручил министру образования и другим профильным чиновникам подготовить школы к предстоящим выборам в Государственную Думу РФ.

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