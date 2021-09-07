Под Рязанью на весь день закроют мост через Оку

В среду, 8 сентября, в рязанской области на весь день закроют мост. Речь идет о наплавном мосту через Оку у села Троица Спасского района. По информации регионального управления МЧС, мост будет закрыт с 09:00 до 18:00.

«На месте выставлены предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога. Учитывайте это при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что до 30 ноября в Рязанской области закрыли мост через реку Мостья в Ухоловском районе. Мост закрыт абсолютно для всех видов транспорта, а также для пешеходов (читать подробнее).

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