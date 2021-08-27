На три месяца в Рязанской области закроют важнейший мост

30 августа на три месяца в Рязанской области закроют мост через реку Мостья в Ухоловском районе. Мост будет закрыт абсолютно для всех видов транспорта, а также для пешеходов, сообщает региональный минтранс. По информации властей, причина закрытия – капитальный ремонт сооружения.

Согласно проекту, на мосту полностью заменят пролетные строения, отремонтируют опоры, а также устроят новое мостовое полотно, барьерное и перильное ограждение, отремонтируют деформационные швы.

Закрыт мост будет до 30 ноября, для движения транспорта власти организовали объезд.

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