Рязанским вице-губернатором может стать чиновник из администрации Путина

Михаил Семенов (справа) может стать вице-губернатором Рязанской области. Фото: администрация президента Южной Осетии.
В ближайшее время вице-губернатором Рязанской области может стать Михаил Семенов, чиновник из администрации президента Владимира Путина. Об этом сообщает «Новая газета».
По данным издания, Семенов уже находится в Рязани. Предполагается, что в связи с его приездом перенесли заседание регионального правительства.
Ранее Семенов возглавлял департамент Управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Республиками Абхазия и Южная Осетия.
Предыдущий вице-губернатор Игорь Греков уволился после ряда скандалов (читать подробнее).
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