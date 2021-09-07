Сорвана печать - выбитый протез: в Рязани контрактник лишил зубов сослуживца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего контрактника, проходившего службу в одной из частей Рязани. Военнослужащего обвиняли в превышении должностных полномочий с насилием.

Как установили следствие и суд, утром Бедорищев (фамилия изменена – Ред.) обнаружил, что на двери в каптерку сорвана печать. Он подошел к комнате хранения оружия (КХО) и подозвал дежурного по роте, чтобы узнать, в чем дело. Когда дежурный сказал, что не в курсе, произошла короткая перепалка, Бедорищев через открытое окно для выдачи оружия, левой рукой схватил дежурного за форму и силой притянул к себе. В результате дежурный предплечьем ударился об острый угол металлической обшивки створки окна, а затем получил кулаком в челюсть. Удар был такой силы, что у военнослужащего изо рта вылетел металлокерамический протез с пятью передними зубами, а на губах появилась кровь.

В суде пострадавший просил прекратить уголовное дело в отношении Бедорищева, так как они примирились, и никаких претензий к подсудимому у него более нет. Кроме того, суд принял во внимание, что Бедорищев преступление совершил впервые, раскаялся, а командованием характеризуется положительно.

В итоге контрактника признали виновным и приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей.

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