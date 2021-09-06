Без маски – в глаз, без стука – в пол: в Рязани осудили солдата за унижения сослуживцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего, обвиняемого в неуставных отношениях.

Следствие и суд установили, что солдат срочной службы Барташев (фамилия изменена – Ред.), исполняя обязанности дежурного по роте, привлек для помощи суточному наряду бойца. Нужно было «постоять у входной двери, пока была открыта комната для хранения оружия (КХО)». Боец какое-то время стоял, а потом ненадолго отошел, за что и получил кулаком в глаз от Барташева.

Позже, находящемуся в каптерке Барташеву, не понравилось, что один из бойцов вошел в кладовую без стука. Он сначала унизил молодого словесно, а потом заставил упереться головой в пол и стоять так пять минут в согнутом положении, заведя руки за спину. Еще одного срочника за плохо заправленную кровать Барташев поставил в упор лежа на кулаках и держал в таком положении не менее 15 минут. На вечернем построении этот же боец получил за то, что встал в строй без маски – книга вечерней поверки тут же прилетела ему прямиком в глаз.

Допрошенный в суде подсудимый Барташев признал себя виновным в нарушении уставных правил, и по совокупности совершенных преступлений получил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Рязани взыскали с бывшего контрактника за потерю бронежилета и бронешлема более 45 тысяч рублей. Командир части хотел в два раза больше (подробнее).

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