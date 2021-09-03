В Рязани взыскали с бывшего контрактника за потерю бронежилета и бронешлема

На фото военнослужащий в боевой экипировке «Ратник» - в бронежилете и бронешлеме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел гражданское дело по иску командира войсковой части к бывшему военнослужащему по контракту, который причинил ущерб государству на сумму более 93 тысяч рублей.

Командир части указал, что когда военнослужащего зачислили в списки войсковой части, то выдали ему «определенные виды имущества службы ракетно-артиллерийского вооружения». Если конкретно, то это бронежилет 6Б45 и бронешлем ОЗШ 6Б47 (входят в экипировку «Ратник»).

Через некоторое время, когда военнослужащий уволился, указанное имущество он обратно не сдал, но в суде исковые требования полностью признал.

Согласно справки-расчету, которую представил командир, стоимость бронежилета составляет 64183 рубля, а бронешлема – 29115 рублей. Всего – более 93 тысяч рублей.

Однако, оценивая эту справку, суд пришел к следующему. В документе, при определении суммы ущерба указана только стоимость имущества. При этом срок нахождения в эксплуатации и стоимость имущества с учетом износа в справке не приведены.

Под эксплуатацией в данном случае понимается принятие имущества от завода-изготовителя, готовность к использованию, использование, хранение и так далее.

Согласно каталогу цен на военное имущество Главного ракетно-артиллерийского управления, срок службы всех средств индивидуальной бронезащиты составляет семь лет, а годовая норма амортизации на бронешлемы и бронежилеты составляет 15%.

Как выяснил суд, на момент исключения контрактника из списков личного состава части имущество было в эксплуатации 3,3 года.

На основании изложенного, суд исковое заявление командира части удовлетворил лишь частично, на сумму 45483 рубля.

Ранее сообщалось, в Рязани рассмотрели дело офицера, после увольнения которого не досчитались подрывных машин. Суд взыскал с бывшего контрактника более 80 тысяч рублей. Командир части хотел больше (читать подробнее).

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