В Рязани рассмотрели дело офицера, после увольнения которого не досчитались подрывных машин. Фото: Андрей АБРАМОВ

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел гражданское дело по иску командира войсковой части к бывшему контрактнику о привлечении его к материальной ответственности.

Установлено, что военнослужащий досрочно уволился в запас, но во время административного расследования комиссия выявила недостачу на сумму 142 873 рублей. Вот эту сумму командир части и решил взыскать с уволенного бойца. Якобы по его личной недисциплинированности в инженерно-саперном батальоне вдруг стало не хватать:

- КПМ-3 (подрывная машина) – 13 шт.;

- КПМ-3У1 (подрывная машина) – 2 шт;

- прибор Р-299 – 1 шт.

Кроме того, в части не досчитались сотню запалов, ножей, запчастей, транспортные жилетов «Стрелок» и многого другое.

Факт того, что ущерб причинил именно уволенный лейтенант подтвердился объяснением командира взвода. Он пояснил, что офицер перед увольнением не присутствовал при передаче имущества.

Рассмотрев материалы дела суд удовлетворил иск частично, взыскав с бывшего контрактника 81 100 рублей (сумма определена с учетом износа имущества). Кроме того, лейтенант должен будет уплатить госпошлину в размере 2630 рублей.

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