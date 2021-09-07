Вместо аварийного дома в центре Рязани может появиться сквер

Аварийный дом №42 по улице Чапаева могут снести до 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление капитального строительства.

По данным чиновников, дом уже полностью расселен, а после сноса освободившуюся территорию используют для дальнейшего благоустройства.

«Планируется, что там будет организована зеленая зона для отдыха горожан», - отметили в городской администрации.

В мае 2017 года на пересечении улиц Маяковского и Пролетарской снесли дом типовой городской застройки XIX века, когда-то принадлежавший купцу Коровкину. Из-за протестов, которые устроили общественные активисты, власти заверили, что территория ни в коем случае не будет застроена очередной многоэтажкой.

На этом месте пообещали разбить сквер, назвать его «Коровинским», установить арт-объект, символизирующий историческую связь этого места с именем рязанского купца Николая Коровкина и его семьи… Прошло более четырех лет, но сквера нет (читать подробнее).

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