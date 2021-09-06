Губернатор Любимов заговорил о создании в Рязанской области монорельса

Губернатор Любимов обсудил перспективу создания в Рязанской области монорельса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области заговорили о перспективах внедрения в регионе монорельсовой транспортной системы. Это был один из вопросов, который губернатор Николай Любимов обсудил с генеральным конструктором АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» Юрием Соломоновым. Ничего более конкретного правительство Рязанской области по этому поводу не сообщила.

Отметим, что что единственная в России монорельсовая дорога, которая входит в систему Московского метрополитена, может быть демонтирована из-за убыточности. Об этом ровно год назад сообщали не только СМИ, но и метрополитен. Монорельс испытывает проблемы в столице – при их-то деньгах, но кто-то решил, видимо, что в Рязани получится…

А еще, буквально месяц назад, губернатор Рязанской области Николай Любимов раскритиковал городские власти, которые опубликовали программу развития транспортной инфраструктуры, за «воздушные замки» в виде «воздушных такси» из аэропортов. Любимов потребовал не затягивать с проектом оздоровления Управления рязанского троллейбуса (читать подробнее).

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