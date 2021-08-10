Губернатор Любимов велел не морочить людям голову воздушными такси

На заседании правительства Рязанской области 10 августа губернатор Николай Любимов потребовал от рязанской городской администрации не затягивать с проектом оздоровления Управления рязанского троллейбуса.

Параллельно глава региона раскритиковал муниципальные власти, которые опубликовали программу развития транспортной инфраструктуры, за «воздушные замки» в виде «воздушных такси из аэропортов» (реконструкция двух аэропортов - Турлатова и Протасова - действительно вошла в программу на 2021-2026 годы).

Николай Любимов назвал пассажирские полеты из Рязани делом будущего, и указал сосредоточиться на теме городского транспорта.

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