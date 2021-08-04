Стали известны планы по реконструкции двух рязанских аэропортов. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Рязани планируют реконструировать аэропорт III класса «Турлатово» и аэродром «Протасово». Такие планы прописаны в проекте программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Рязани на 2021-2026 годы.

Аэропорт гражданской авиации «Турлатово» находится в 11 километрах от центра Рязани, но регулярных полетов не обслуживает. Согласно проекту программы, в дальнейшем планируется его реконструкция, после которой в аэропорту будут обслуживать воздушные такси и городской учебный центр малой авиации.

Что касается военного аэродрома «Протасово», расположенного в Рязанском районе, то в настоящее время он находится на консервации. В будущем, в соответствии с Генеральным планом города Рязани, его ждет реконструкция до международного уровня. Аэропорт должен стать запасным для Московского воздушного узла.

Отметили в документе и военный аэродром «Дягилево», где базируется единственная в России группа воздушной дозаправки, а также полк стратегических бомбардировщиков Ту-95 и авиационный центр боевой подготовки.

Ранее стало известно о планах мэрии Рязани по созданию в областном центре велосипедной инфраструктуры (читать подробнее).

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