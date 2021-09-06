Бассейн «Чайка» в Рязани не закроют – работает с 6 сентября

Спортивный комплекс с бассейном «Чайка» начинает рабочий сезон 6 сентября. Сообщает ВидСбоку со ссылкой на министерство спорта Рязанской области.

Чиновники отметили, что бассейн «Чайка» не является государственным учреждением, но, по их информации, ООО «Компания «Ресурс» продолжит работу после ремонта.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс с бассейном «Чайка», что на пересечении улицы Октябрьской и проезда Шабулина, могут закрыть. Такая информация от сотрудников организации появилась в одном из крупных городских сообществ в соцсетях. По словам авторов публикации, с 1 июня по 31 августа «Чайка» закрылась на профилактический ремонт, но теперь ее якобы решили закрыть совсем (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!