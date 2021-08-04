Рязанцы бьют тревогу из-за возможного закрытия бассейна «Чайка»

Спорткомплекс с бассейном «Чайка» в Рязани, что на пересечении улицы Октябрьской и проезда Шабулина, могут закрыть. Такая информация от сотрудников организации появилась в одном из крупных городских сообществ в соцсетях.

По словам авторов публикации, с 1 июня по 31 августа «Чайка» закрылась на профилактический ремонт (та же информация есть на официальном сайте), но теперь ее якобы решили закрыть совсем.

«Для детей до 7 лет только два городских бассейна в городе - Буревестник в Роще и Чайка в Приокском. Получается, что на два больших района (Московский и Приокский) ни одного бассейна для жителей, а если охватить весь Московский район, то маленьким детям вообще негде заниматься», - говорится в посте,

Авторы просят считать свою запись официальным обращением в рязанское министерство спорта и продолжают надеяться, что полученная ими информация – просто какая-то ошибка.

Помимо бассейна в «Чайке» работает спортзал, проводятся занятия по футболу, борьбе, аквааэробике, аэробике, баскетболу.

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