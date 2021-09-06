Скончался экс-директор рязанской школы искусств №7 Александр Сухоплюев.

1 сентября на 82-м году жизни скончался преподаватель по классу духовых инструментов, бывший директор рязанской детской школы искусств №7 Александр Данилович Сухоплюев.

«Александр Данилович занимался любимым делом, давшим возможность реализовать дарованные ему таланты – педагога, музыканта, воспитателя. Это был замечательный человек, отзывчивый, добрый, внимательный. Министерство культуры и туризма Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Даниловича Сухоплюева», - говорится в некрологе.

Александр Данилович Сухоплюев родился в Иркутской области 14 января 1940 года. Окончил Рязанское музыкальное училище имени Пироговых, работал в музыкальных школах Рязани.

В 1985 году открыл и возглавил детскую школу искусств №7, которой руководил до 1993 года.

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