В семи районах Рязанской области 6 сентября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

6 сентября в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- село Березово, село Муратово, село Ерахутур — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Александро-Прасковинка, село Уда, село Малый Сапожок — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Новые Воды — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Красное — с 09:30 до 17:00;

- село Федоровка, — деревня Каменный Хутор – 2, деревня Феняево с 10:00 до 16:00.

Захаровский район:

- село Добрые Пчелы — с 10:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- деревня Андроново, деревня Борисково — с 10:00 до 17:00;

- деревня Большое Дарьино, деревня Егорово, село Екшур, деревня Ершовские Выселки, деревня Макеево, деревня Малое Дарьино, деревня Сергеево, деревня Тамышево — с 13:00 до 17:00.

Кроме того, в понедельник, 6 сентября, электроснабжение отключат в четырех селениях Рязанского района (где конкретно и по каким причинам).

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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