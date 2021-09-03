В понедельник в Рязанском районе массово отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 6 сентября, в Рязанском районе массово отключат электроснабжение. По данным районной администрации, электричества не будет в следующих населенных пунктах:

- село Заборье (улицы Лесная, Медицинская, Павлова, школьная, Рябиновая) — с 10:00 до 15:00;

- село Поляны (улицы Мелиораторов, Озерная, Новая, Строителей) — с 09:00 до 17:00;

- село Тюшево (улица Новоселов) — с 10:00 до 17:00;

- деревня Шевердиновка, деревня Гряцкое, деревня Вишневка — с 10:00 до 17:00.

Кроме того, по данным Рязаньэнерго, с 10:00 до 17:00 электричества не будет в деревне Лужки, а также на складах магазина «Пятерочка».

Причины, из-за которых отключат электричество, разные:

- восстановление перемычек на высоковольтной линии;

- ремонтные работы на закрытой трансформаторной подстанции;

- замена провода линии электропередач;

- замена распределительной комплексной трансформаторной подстанции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!