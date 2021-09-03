В Рязани приняли роды у пациентки с COVID-19 и сложной патологией

В Рязани специалисты БСМП и перинатального центра приняли роды у пациентки с COVID-19 и сложной патологией. Как сообщает пресс-служба минздрава, у женщины наблюдалось полное предлежание плаценты. Это когда практически вся плацентарная ткань перекрывает маточный зев.

По словам главного врача перинатального центра Ирины Девятовой, работала медицинская бригада акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, детских реаниматологов, трансфузиологов. Операция проводилась при помощи аппарата Cell-Saver для аутогемотрансфузии (см. «Справка КП»).

«После проведенного родоразрешения и лечения, после полного выздоровления и восстановления мама и малыш выписаны домой», - цитирует Девятову пресс-служба областного минздрава.

Кстати, для женщин с коронавирусом, которые ждут ребенка, в рязанской БСМП развернут акушерский стационар. Специалисты отмечают, что респираторные болезни у беременных протекают тяжелее и дают больше осложнений, ведь иммунитет матери ослабевает, чтобы от него не пострадал сам плод.

Риск для плода появляется при развитии осложнений, дыхательной недостаточности, присоединяется вторичная бактериальная инфекция. Особенно осторожными стоит быть женщинам с соматическими заболеваниями (сахарный диабет, гипертония и др.).

«Если появляется затрудненное дыхание, одышка, ощущение заложенности в груди - необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», - советует минздрав.

СПРАВКА «КП»

Аутогемотрансфузия - переливание больному (реципиенту) его собственной (аутологичной) крови или ее компонентов, предварительно взятых у него и возвращенных с целью возмещения кровопотери.