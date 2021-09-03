Аудит строительства детсада №38 в Рязани показал незаконные расходы

Нецелевых расходов аудиторы не выявили, однако обнаружили неэффективные и даже незаконные. Фото: правительство Рязанской области

Контрольно-счетная палата Рязанской области обнародовала результаты проверки расходов на строительство детского сада на 290 мест в Рязани. Подразумевается детский сад №38 в Дашково-Песочне, который открылся в марте 2021 года на улице Шереметьевской.

Стоимость строительства составила 231 млн рублей. Большая часть этой суммы выделена из федерального бюджета.

Нецелевых расходов аудиторы не выявили, однако обнаружили неэффективные и даже незаконные.

«При проведении выборочного контрольного обмера результатов выполненных работ установлено, что незаконно (…) управлением капитального строительства администрации Рязани приняты и оплачены работы с завышением объемов и стоимости», - говорится в отчете.

Далее делается вывод, что законность расходов на этапе исполнения контракта не соблюдена. Пока остается неясным, на какую сумму найдены нарушения. Сообщается лишь, что материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру.

Среди других нарушений - несоответствие квалификационным требованиям сотрудников контрактной службы и необоснованное включение затрат в локальные сметные расчеты.

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