Подрядчику ФОК «Капитан» в Рязани незаконно оплатили 2,5 млн рублей

ФОК «Капитан» в Рязани открылся в 2020 году. Фото: ryazangov.ru

В Рязани всплыл факт оплаты невыполненных работ подрядчику физкультурно-оздоровительного комплекса. Информация появилась на сайте Генпрокуратуры. О каком конкретно объекте идет речь, пока не сообщается, однако источник в правоохранительных органах сообщил «КП-Рязань», что это ФОК «Капитан» на улице Зубковой.

«Прокуратурой в Рязанской области инициировано уголовное преследование по факту перечисления более 2,5 млн рублей на счет подрядной организации без выполнения работ», - сообщает Генпрокуратура.

Внимание федерального центра к «Капитану» объясняется тем, что ФОК, открывшийся в 2020 году, построен на средства национального проекта «Демография». К моменту публикации 2,2 млн рублей в бюджет вернулись, работы на остальные 0,3 млн выполнены.

Отметим, по информации с сайта госзакупок, подрядной организацией в данном случае выступало ООО «Строительное управление №1». Контракт был заключен на 140,4 млн рублей.

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