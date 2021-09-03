Кирпичный завод в Касимове ищет нового владельца. Цена 30 млн рублей. Фото: Авито.

В Касимове продают завод ЗАО «Касимовстройкерамика», предприятие, ранее известное как Касимовский кирпичный завод. Объявление о продаже выложили на сайте Avito.

«Завод является одним из крупных поставщиков качественного рядового полнотелого керамического кирпича марок М-150 и М-125, имеет тоннельную печь для обжига кирпича, построенную в 1985 году», - говорится в описании объекта недвижимости.

По словам продавца, в 2019 году на заводе изготовили 23 400 тыс. штук кирпича, к концу 2021 года планируется выпустить не менее 26 млн штук.

В настоящее время на заводе работают 120 человек.

Стоимость всего предприятия вместе с цехами, складами, землей и прочим хозяйством составляет 30 млн рублей.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала, что на Avito продают двух котят самой редкой породы кошек. Стоимость одного котенка – 400 тысяч рублей (читать подробнее).

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