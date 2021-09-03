Редкие и дорогие: в Рязани продают котят породы каракет за 400 тысяч рублей

В Рязани продают котят редкой породы – каракет - результат от скрещивания дикого кота каракала с домашними породами. Это очень редкая породы кошек, поэтому считается самой дорогой в мире.

«Ручные котята. Парень и девочка. Рождены 15 июля 2021 года. Родители наши. Все вопросы по телефону. Доставка», - говорится объявлении на «Авито». За каждого котенка владельцы просят 400 тысяч рублей.

Кстати, каракеты очень плохо переносят сухие корма, их пищеварительная система веками приспосабливалась к перевариванию сырого мяса и костей.

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