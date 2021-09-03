Сайт мэрии Рязани подвергся вирусной атаке.

3 сентября у официального сайта администрации Рязани вновь появились проблемы. При заходе на https://admrzn.ru появлялось сообщение английском языке: «Веб-сайт Razyan был обновлен со многими функциями, а ваш старый браузер нуждается в обновлении». Дальше шли активная ссылка на скачивание обновлений и электронная почта для связи с системным администратором.

По стоянию на 11:30 официальный сайт администрации Рязани показывает ошибку 404.

Днем ранее на главной странице сайта мэрии было размещено объявление о бесплатной раздаче биткоинов (читать подробнее).

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