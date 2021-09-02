На сайте мэрии Рязани появилось объявление о бесплатной раздаче биткоинов.

Утром 2 сентября главная страница официального сайта администрации Рязани встречала посетителей объявлением на английском языке о бесплатной раздаче биткоинов всем желающим.

Кликая на саму новость, человек попадал в раздел «Важная информация», а уже там должен был либо пройти по указанной ссылке, либо скачать прикрепленный файл. Когда пресс-службе указали на проблему, «новость» тут же удалили.

Рязанские СМИ назвали случившееся не иначе как «хакерской атакой» на сайт администрации города. Правда, никто не указал, какую цель преследовали хакеры.

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