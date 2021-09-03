В строительном вагончике на окраине Рязани обнаружили труп 16-летнего подростка

В ночь на 3 сентября в строительном вагончике обнаружили труп 16-летнего подростка, сообщает YA62 со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тело гражданина Узбекистана находилось на улице Юбилейной в вагончике на строительной площадке.

В настоящее время Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о гибели 35-летнего мужчины, который утром 28 августа случайно выпал из окна на седьмом этаже и погиб (читать подробнее).

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