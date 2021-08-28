Из окна на седьмом этаже в Рязани выпал и разбился насмерть 35-летний мужчина

Рано утром 28 августа на улице Зубковой из окна на седьмом этаже выпал 35-летний мужчина, сообщает Я62 со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

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