Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика3 сентября 2021 7:28

Материалы проверки по главе Ряжского района вернутся в полицию

Правоохранительные органы продолжают отрабатывать заявление местного активиста, который считает, что Андрей Насонов «осознанно развалил» район
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Материалы проверки по главе Ряжского района вернутся в полицию.

Материалы проверки по главе Ряжского района вернутся в полицию.

Материалы проверки по главе Ряжского района Андрею Насонову из Следственного комитета вернутся в полицию, сообщает «ВидСбоку» со ссылкой на СК.

Ранее один из местных жителей обвинил чиновника в «осознанном развале» района и написал заявление в полицию. Полицейские приняли заявление, проверили указанные в нем факты и усмотрели в деятельности главы района признаки превышений должностных полномочий – уголовного преступления.

Материалы по подследственности отправились в Скопинский МСО, откуда в самое ближайшее вернутся в полицию. Тоже по подследственности.

Подробности уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!