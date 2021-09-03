Материалы проверки по главе Ряжского района вернутся в полицию.

Материалы проверки по главе Ряжского района Андрею Насонову из Следственного комитета вернутся в полицию, сообщает «ВидСбоку» со ссылкой на СК.

Ранее один из местных жителей обвинил чиновника в «осознанном развале» района и написал заявление в полицию. Полицейские приняли заявление, проверили указанные в нем факты и усмотрели в деятельности главы района признаки превышений должностных полномочий – уголовного преступления.

Материалы по подследственности отправились в Скопинский МСО, откуда в самое ближайшее вернутся в полицию. Тоже по подследственности.

Подробности уточняются.

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