«За осознанный развал»: главой Ряжского района займется Следственный комитет

Найдет ли СК в работе чиновника что-либо криминальное, узнаем в ближайшее время.

В конце июня 2021 года в полицию поступило заявление от жителя Ряжска, некоего Томилина Сергея Александровича. В своем заявлении 58-летний (если верить данным в соцсетях – Ред.) мужчина просил привлечь к уголовной ответственности главу администрации Ряжского муниципального района Андрея Насонова. За что? За осознанный развал Ряжского района. Так в документе и говорится.

Полиция приняла заявление, зарегистрировала должным образом и приступила к проверке. Длилась она больше месяца, но за это время оперативники усмотрели в работе ряжского чиновника признаки злоупотребления должностными полномочиями.

В настоящее время материалы дела находятся в Скопинском МСО СУ СК России по Рязанской области, туда они направились из полиции по последственности.

Когда у заявителя Томилина поинтересовались в соцсетях, можно ли подробнее об «осознанном развале», тот пояснил, что в Ряжском районе не осталось ни одного предприятия, куда бы жители могли устроиться на работу.

«Последней чертой стало закрытие хлебозавода и молокозавода. Люди начали уезжать в поисках лучшей доли, и как следствие - развал семейных устоев. Загнал жителей в денежную кабалу, строительство платного путепровода... В городе одни магазины», - написал местный житель, получив в качестве поддержки от земляков около 20 лайков.

Ранее сообщалось, что только суд обязал чиновников Шацкого района привести в порядок две дороги. Да и то, только благодаря прокуратуре (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Насонов Андрей Викторович родился в 1963 году в Ряжске.

После окончания летного училища служил в Монголии и Забайкальском федеральном округе.

Закончив учебу в Военно-воздушной академии, служил в Ряжске и Тамбовской области.

В марте 2015 года возглавил администрацию Ряжского района.

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