Власти объяснили перетасовку групп в детсадах Рязани

Родители воспитанников детского сада №115 в Рязани пожаловались на перетасовку групп. Одна из мам высказала свое возмущение на странице губернатора.

«Нас поставили перед фактом, что наших детей раскидывают по другим группам, так как в нашу «заселяют» детей из 110-го сада, который по бумагам сдали к началу учебного года, а по факту-нет», - описала ситуацию рязанка.

Она отметила, что воспитателей при этом не оставляют, а это стресс для детей.

«Прошу обратить внимание на "нашу" проблему, созданную работой ваших подчиненных. Обращение в минобразования написано», - высказалась женщина.

В администрации Рязани объяснили ситуацию ремонтом, до завершения которого и пришлось искать выход. Притом сейчас задействовано несколько ДОУ, а конкретно с 115-м нужно было освободить одно групповое помещение, куда детей направили вместе с воспитателями.

Теперь, по словам чиновников, необходимые работы выполнены, и 3 сентября детский сад №110 вновь откроет свои двери. Пока не вернулись дети и в детский сад №99.

Именно ДОУ №99 и №110 фигурируют в истории с «ясельными» пристройками, подрядчик которых не исполнил контракт, а завершить объекты пока не получается.

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