Рядом с ОКБ продолжается строительство вертолетной площадки.

Возле рязанской ОКБ продолжается строительство вертолетной площадки. О том, как продвигаются работы, рассказал главный врач больницы Андрей Карпунин.

— Уже насыпали и утрамбовали песчаную подушку, сейчас рабочие засыпают щебень. Совсем скоро подрядчики уложат аэродромную подкладку и зальют бетон, — говорит Карпунин. — После окончания всех работ стройка превратится в точку для приземления вертолета санитарной авиации.

Главврач рассказал, почему точка для приземления воздушного транспорта необходима в непосредственной близости от больницы.

По словам главврача, решение о том, что ОКБ нужна площадка для вертолета, приняли давно. Это стало очевидно, когда в июле санитарная авиация усилилась вертолетом «Ансат».

— Сейчас он садится недалеко от нас, на территории Перинатального центра. Но чаще всего санитарная эвакуация требуется взрослым с травмами и другими патологиями, которые требуют лечения в ОКБ. Чтобы их трансфер был более быстрым и безопасным, и требуется точка приземления в ОКБ.

Буквально 31 августа из Александро-Невского на вертолете в Рязань эвакуировали трехлетнего мальчика. У малыша резко поднялась температура (читать подробнее).

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