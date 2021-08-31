Из Александро-Невского на вертолете в Рязань эвакуировали трехлетнего мальчика

В ночь на 31 августа вертолетом санавиации из Александро-Невской районной больницы эвакуировали трехлетнего мальчика.

— Еще утром 30 августа ребенок из деревни Павловка находился в детском садике и прекрасно себя чувствовал, — рассказывает «Прессе» заместитель главы администрации Александра-Невского района Татьяна Гущина. — К обеду у малыша начала резко подниматься температура. Поэтому мама мальчика обратилась в больницу.

После консультации с областными специалистами врачи решили перенаправить ребенка в Рязань. Ночью малыша с мамой на вертолете санитарной авиации в сопровождении медиков отправили в ОКБ.

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