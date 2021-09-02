Волонтеры завершили поиски 33-летнего рязанца, пропавшего еще 18 августа

В Рязани завершились поиски 33-летнего Романа А. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаAlert Рязань». Нашли мужчину уже мертвым.

«Найден. Погиб», - отчитались активисты-поисковики.

Мужчину искали с 18 августа, именно в этот день он вышел из дома и не вернулся. Нашли его 30 августа. По предварительным данным, 33-летний рязанец покончил жизнь самоубийством.

В Рязани продолжаются поиски 26-летней Елены Логуновой (Кошелевой). Девушку не могут найти с 26 июля. Он бесследно исчезла, не попав ни на одну из камер видеонаблюдения. К поискам подключились водолазы.

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