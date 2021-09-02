Директором рязанских теплосетей назначили Алексея Олейника

В Рязанские муниципальные тепловые сети назначен новый руководитель. Это Алексей Олейник, до этого работавший генеральным директором ООО «Купавинские Тепловые Сети» (Московская область).
Информация о назначении уже появилась на официальном сайте РМПТС. Ранее по результатам конкурса, чистота которого вызывает большие сомнения, у руля ресурсоснабжающей организации был поставлен Сергей Лепехин – коммунальщик из поселка Лесной Шиловского района. В итоге Лепехин уволился, не проработав и двух месяцев, а обязанности руководителя стал исполнять Роман Юдин.
Кстати, Олейник также участвовал в июньском конкурсе на замещение должности директора РМПТС и был, в сущности, главным конкурентом Лепехина.
Олейник прекрасно знает сферу теплоснабжения Рязани и конкретно хозяйство РМПТС, так как работал на предприятии и с 2009 по 2011 годы был его главным инженером.
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