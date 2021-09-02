На Новоселов иномарка на скорости сбила 30-летнюю рязанку.

Вечером 1 сентября на улице Новоселов в Рязани иномарка сбила женщину, сообщает региональное УМВД. По предварительным данным, 23-летний рязанец за рулем автомобиля KIA Rio на скорости сбил 30-летнюю женщину, которая переходила дорогу не по «зебре».

Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Днем ранее на улице Интернациональной 36-летний рязанец за рулем автомобиля KIA Rio на скорости сбил 69-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу по всем правилам, но все равно угодила под колеса (читать подробнее).

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