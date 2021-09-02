Рязанская журналистка перед смертью просила о помощи своего нового возлюбленного

Незадолго до гибели главный редактор портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова переписывалась со своим новым молодым человеком. Об этом телеканалу «Город» рассказал старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Евгений Боканов.

— Во время скандала муж попросил детей выйти на улицу, мол, сейчас поедем кататься на горках. Дети ушли, а родители продолжили скандалить, — рассказывает следователь. — Примерно в 21:05 Жанна написала своему новому молодому человеку, чтобы тот вызвал полицию. Он вызвал. Когда те приехали, дверь была закрыта. Сверху дверь была немного отогнута, через проем они увидели, что в комнате горит свет и лежит тело.

Муж нанес журналистке более 30 ударов ножом. Основные мотивы жестокого убийства – ревность и обида. Супруги Шепляковы уже не жили вместе, но вопрос, с кем останутся дети, стоял остро.

Жанну Шеплякову убили поздно вечером 15 января. Тело журналистки с многочисленными ножевыми ранами обнаружили в ее квартире на улице Гоголя. Практически сразу стал известен и подозреваемый в убийстве, ее 37-летний муж Алексей - пара несколько месяцев находилась в сложном бракоразводном процессе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!