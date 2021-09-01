Уголовное дело о ДТП, в котором ребенок потерял конечности, закрыто

Фото: социальные сети.

Уголовное дело, возбужденное после ДТП с участием автобуса в Скопинском районе, закрыто в связи со смертью подозреваемого. Об этом в социальных сетях рассказала мама мальчика, потерявшего в результате аварии конечности.

«Друзья, очень много сообщений поступило после того, как я выставила документ, что дело закрыто. Этого следовало ожидать. Теперь, конечно же, мы будем подавать в суд и делать все возможное и невозможное. Дело прекращено, но это далеко не конец», - рассказала женщина.

Напомним, в ночь на 25 декабря 2020 года на заснеженной трассе перевернулся рейсовый автобус, который ехал по маршруту Москва – Волгоград. За рулем находился 32-летний житель Волгоградской области. Самым тяжелым из пассажиров попавшего в ДТП в автобуса стал ребенок. Мальчику около 10 лет, и в этой страшной аварии он лишился обеих ног и одной руки.

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