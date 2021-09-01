В Рязани ищут свидетелей массового ДТП у автовокзала 1 сентября

В Рязани разыскивают свидетелей массового ДТП, которое произошло утром 1 сентября на Московском шоссе.

«Ищем свидетелей ДТП, произошедшего в 9:40 напротив автовокзала «Центральный». Прошу откликнуться в личные сообщения всех, у кого имеется запись с видеорегистратора, либо другая информация», - написал в социальных сетях рязанец Андрей Родюков.

К настоящему времени известно, что утром дорогу на Московском шоссе не поделили три легковых автомобиля. В результате массовой аварии пострадал один из водителей.

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