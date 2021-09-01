Во время дорожных работа на Новоселов рабочие обнаружили останки человека

31 августа в Рязани во время дорожных работ на улице Новоселов рабочие обнаружили человеческую челюсть. По данному факту Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка.

Следователям предстоит установить, сколько лет останкам, а также пол человека. По очень предварительным данным, смерть человека наступила более 20 лет назад. Есть предположение, что останки раскопали и притащили собаки с расположенного недалеко кладбища.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, как при раскопках в Рязанской области обнаружили останки немецких солдат. Удивительно, но пролежавшая в земле 65 лет вставная челюсть офицера вермахта, выглядит как новая (читать подробнее с фото).

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