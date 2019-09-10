2019-09-10T18:01:34+03:00
Общество

Вставную челюсть офицера вермахта, найденную в Скопине, подарят музею

Выглядит она, как новая, несмотря на то, что пролежала в земле порядка 65 лет
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Эти вставные челюсти пролежали в рязанской земле порядка 65 лет.Эти вставные челюсти пролежали в рязанской земле порядка 65 лет.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
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Вставную челюсть офицера вермахта, найденную среди останков военнопленных солдат, поднятых в поселке Побединка Скопинского района не стали перезахоранивать и передадут в музей.

Кстати именно благодаря этому артефакту стало известно, что останки принадлежат немецким военнопленным, воевавшим в Великой Отечественной войне – сохранилось клеймо (производителя или клиники) на немецком.

Отмытые, продезинфицированные каучуковые челюсти и фарфоровые зубы поражают своей сохранностью и качеством изготовления. Современные российские стоматологи удивляются уровню немецкой медицины в 1930-х. Понятно, что эти стоматологические решения не были доступны рядовому составу, а поднятые черепа, по всей видимости, принадлежали офицерам, но все же… Пролежавшие порядка 65 лет в земле вставные челюсти сегодня выглядят, как новые.

Отметим, что во время войны и первые послевоенные годы военнопленные работали над восстановлением промышленности Рязанской области. Часть из них умирала. Людей хоронили неподалеку от лагеря, но со временем захоронение затерялось. Чтобы придать территории бывшего кладбища мемориальный статус еще в 2012 была проведена эксгумация. Вернули земле останки в начале сентября 2019 года.

Поисковики отмечают, что вставные челюсти и коронки будут переданы в рязанские музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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