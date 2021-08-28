Появилось видео с рейда по массовой остановке автомобилей в Рязани и области

Полиция выложила видео с рейдов по массовой остановке автомобилей в Рязани, а также в Пронском и Сасовском районах области. На кадрах видно, что сотрудники ГИБДД стараются останавливать все подряд машины, проезжающие мимо, не делая исключений.

Главной целью инспекторов являются пьяные водители, впрочем, попадаются и другие нарушители. Так, субботним утром попался водитель с поддельным водительским удостоверением.

Рейд с массовой остановкой автомобилей проводится во всех районах Рязанской области. Об этом заверяет региональное УМВД.

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