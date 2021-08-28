В Рязани и районах области ГИБДД массово останавливает автомобили.
Субботним утром 28 августа сотрудники ГИБДД вышли на дороги Рязани и районов области в оперативно-профилактический рейд «Нетрезвый водитель».
«Применяется массовая остановка автомобилей на предмет выявления у водителей признаков опьянения. Рейды продолжатся до понедельника», - говорится в сообщении.
Инспекторы ищут пьяных водителей, а попутно и других нарушителей ПДД.
Инспекторы могут похвастать и первыми «уловами». Когда остановили автомобиль «Лада Веста», то обнаружили у водителя поддельное водительское удостоверение. Кроме того, за минувшие сутки ГИБДД задержало 12 пьяных водителей (смотрим видео массовых остановок).
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