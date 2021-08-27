На выходные в Рязани перекроют движение на перекрестке Циолковского – Новая

27 августа в 22:00 в Рязани на несколько дней перекроют движение транспорта на перекрестке улиц Циолковского и Новой, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина – капремонт тепловых сетей на улице Новой.

В связи с этим общественный транспорт будет ходить по измененной схеме:

- движение троллейбусов №13 – отменяется;

- автобусы №№6, 7 и 8 на участке пути между остановками «пл. Театральная» и «Завод «Теплоприбор» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Есенина, Халтурина, далее по своему маршруту;

- автобус №21 на участке пути между остановками «пл. Мичурина» и «проезд Яблочкова» в прямом и обратном направлении будут следовать по пути объезда ул. Горького, далее по своему маршруту;

- автобусы маршрутов №№49, 68 и 88 на участке пути между остановками «Теплоприбор» и «пл. Театральная» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Есенина, Фрунзе, Горького, далее по своему маршруту;

- автобусы №73 на участке пути между остановками «проезд Яблочкова» и «пл. Театральная» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Горького, Есенина, далее по своему маршруту;

- автобусы №85 на участке пути между остановками «проезд Яблочкова» и «Приобанк» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Горького, Есенина, пл. Театральная, далее по своему маршруту.

Восстановят движение 30 августа в 5 часов утра.

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